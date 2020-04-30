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Напольные покрытия

Напольные покрытия

Все виды напольных покрытий — ковровые, каучуковые, керамические, наливные
Настенные покрытия

Настенные покрытия

Для всех типов стен — краски, штукатурка, мозаика, обои
Потолочные системы

Потолочные системы

Для жилых, офисных и промышленных помещений
Текстиль

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Негорючий текстиль, обивочные и портьерные ткани

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Уход за напольными покрытиями из винила и резинового композита

Уход за напольными покрытиями из винила и резинового композита

30 / 04 / 2020
На внешний вид, прочность и долговечность напольного покрытия влияют как технические параметры материала, так и соблюден...
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